ਪੋਖਰਿਆਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਚਰਚਾ Posted On April - 28 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ Comments Off on ਪੋਖਰਿਆਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਚਰਚਾ

Both comments and pings are currently closed.