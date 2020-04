ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ Posted On April - 11 - 2020 ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਬੱਚਤ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ-ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹਨ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਇਹ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਲਿੰਗ-ਅਨੁਪਾਤ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਬਾਲਣ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਵੱਲ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਲਿੰਗ, ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਉੱਚ ਉਜਰਤ, ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਪਦੰਡ) ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਸੀ ਪਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਐਨਐਸਐਸਓ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ-ਭੇਦਭਾਵ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਲ 2011-12 ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 11.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ 2011-12 ਵਿਚ 31.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2017-18 ਵਿਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਗਦਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਪਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਉਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਮੰਗ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 2011-12 ਵਿਚ 77.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2017-18 ਵਿਚ 47.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 2011-12 ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 13.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਜ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 1950 ਵਿਚ 56.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2019-20 ਵਿਚ 13.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ-ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਅਕਸਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ/ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਵਧੀਆ ਲਿੰਗ-ਜਾਗਰੂਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਉਜਰਤ/ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਿੰਗ-ਅੰਤਰ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਉੱਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰਫਾਇਨਾਂਸ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

15-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ।

