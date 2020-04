ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ Posted On April - 20 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 19 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਾਜੇਆਣਾ ਦਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਨਾਲ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਜਦੋਂ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ’ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਹੂਟਰ ਵਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਨਾਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੁਪਰਡਿੰਟ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਸ) ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀਲ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਬਰਾਤ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਰਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਠਣੀਆਂ, ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘਰ ’ਚ ਹੀ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਮਠਿਆਈ ਭਾਵ ਲੱਡੂ-ਜਲੇਬੀਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਨਿੱਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਲਖਾਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ’ਚ ਨਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਤੋਂ ਦੀ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

