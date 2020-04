ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ Posted On April - 16 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪਰੈਲ

ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ Comments Off on ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

