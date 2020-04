ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ Posted On April - 18 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪਰੈਲ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 43,000 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ 30,567 ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਪੁਲੀਸ ਰੇਂਜਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਫਲੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.5 ਲੱਖ ਮਾਸਕ, 788 ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,791 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ 5,396, ਆਈਜੀਪੀ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ 3,327, ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ 3,002, ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ 2,264, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਵਿਚ 2,055 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਵਿਚ 1,332 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 3,700 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਜ਼ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2500 ਅਤੇ 1300 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ

