ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ

ਫਰੀਦਕੋਟ, 26 ਅਪਰੈਲ

ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਚੀ ਮੰਗੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਾਚੀ ਮੰਗੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਕੇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਅਨੁਜ ਲਈ ਕੇਕ ਭਿਜਵਾਇਆ

ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੇਕ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਰੌਣਕ ਲਿਆਂਦੀ। ਅੱਜ ਦੀਪਕ ਗੋਇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੁਜ ਗੋਇਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾ ਮਨਾ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਰਾਹੀਂ ਬਰਥ ਡੇਅ ਕੇਕ ਭਿਜਵਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਝੁਨੀਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕਸਬਾ ਝੁਨੀਰ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

