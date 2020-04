ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ Posted On April - 27 - 2020 ਤਪਾ ਮੰਡੀ: ਇਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਰੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਲ੍ਹੋ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

