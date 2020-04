ਪਿੰਡ ਠਰਵਾ ਮਾਜਰੀ ਵਾਸੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ Posted On April - 26 - 2020 ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਅੰਬਾਲਾ, 25 ਅਪਰੈਲ

ਅੰਬਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਠਰਵਾ ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਨਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਾਇਲੇਸਿਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਠਰਵਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਡਾਇਲੇਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਠਰਵਾ ਮਾਜਰੀ ਵਾਸੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ

