ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰੀਆ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 11 ਅਪਰੈਲ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੌਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਆਈਨ ਦਵਾਈ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗੇ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਲੇਰੀਆ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ‘ਡਾਅਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਣਜ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਲੇਰੀਆ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਖਰੜਾ ਸੰਘੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਚੀਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 50 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਪੀਪੀਈ ਚੇਂਗਦੂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਿਣਤੀ 4892 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 71 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। –ਪੀਟੀਆਈ

