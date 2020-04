ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਰੋਣਾ Posted On April - 24 - 2020 ਜੇ.ਬੀ. ਸੇਖੋਂ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 23 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਾਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਾਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਸੈਲਾ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੇੜੇ ਪਏ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੜਾਧੜ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐੱਫਸੀਆਈ, ਪਨਸਪ, ਪਰਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂਂ ਭਰੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨੇਕ ਭੱਜਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਲੇਗੀ।

