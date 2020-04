ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ

ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ Posted On April - 28 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਪਰੈਲ

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਝ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਤੀਆਦ ਏਅਰਵੇਅਜ਼ ਰਾਹੀਂ 3 ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

