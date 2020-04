ਪਰਲ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ: ਦੋੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ

ਪਰਲ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ: ਦੋੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ Posted On April - 3 - 2020 ਕਰਾਚੀ, 2 ਅਪਰੈਲ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੇਨੀਅਲ ਪਰਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂ ਅਹਿਮਦ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਦਿ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ’ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦਾ ਗ਼ਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ (ਏਟੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਖ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਫ਼ਾਹਿਦ ਨਸੀਮ, ਸਲਮਾਨ ਸਾਕਿਬ ਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਆਦਿਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਖ਼ਾਨ ਆਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੇਖ਼ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵਿੱਕਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗਵਾਹ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਨਸੀਮ ਤੇ ਆਦਿਲ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸੀਮ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 11 ਫਰਵਰੀ 2002 ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹਿਰ ਰੋਨਾਲਡ ਜੋਸੇਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਜਨਰਲ ਸਲੀਮ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

