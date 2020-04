ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ Posted On April - 22 - 2020 ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 22 ਅਪਰੈਲ

ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਦੀਹਰੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਡਰੇਨ ’ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੜਬਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਥਾਣਾ ਦਿੜਬਾ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 53 ਸਾਲਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੰਸੀ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਦੀਹਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਉਭਿਆ ਤੋਂ ਲਾਡਬਨਜ਼ਾਰਾ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ 174 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਲਾਡਬਨਜ਼ਾਰਾ ਕਲਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਦੀ ਭਾਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੰਬੂ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਦੀਹਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਸਨ।

