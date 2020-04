ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲਿਆ Posted On April - 27 - 2020 ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 27 ਅਪਰੈਲ

ਇਥੋਂ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਕਾਨਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ (40) ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ (35) ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਬਾਲਣ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। -ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

Ticker, ਪੰਜਾਬ, ਮਾਲਵਾ

