ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਕੋ ਦਿਨ 15 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਕੋ ਦਿਨ 15 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ Posted On April - 19 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਅਪਰੈਲ

ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਥੇ ਅੱਜ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਚ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈਆਂ। ਇਹ 15 ਜਣੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਜਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ‘ਕਿਤਾਬ ਮਹਿਲ’ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਚੰਗਾ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ’ਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਧਰ 6 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹਨ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ 56 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਸਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਲੈਬ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਆਈਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚਲੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਪਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਰਹੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 237 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 96,996 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਪਟਿਆਲਾ: ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋੋਂ ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੋ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਵਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਏ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ

ਪਟਿਆਲਾ: ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਦੋ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਸੀਲ

ਰਾਜਪੁਰਾ (ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਂਪੁਰ): ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਛੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-16 ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਮਰਤਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਖੁਰਾਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਕੋ ਦਿਨ 15 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ

