ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ : ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਭਾਰ Posted On April - 2 - 2020 ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਿੰਡ ਗਹਿਲੇ ਵਾਲਾ,

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਸੰਪਰਕ: 99887-66013 ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਧਾਰਾ 370, ਸੀਏਏ-ਐਨਆਰਸੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਐਨਯੂ, ਜਾਮੀਆ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚਿਣਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵਰੀਤ, ਮੋਹਣੀ ਪਾਰਕ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਪਰਕ: 97793-85547 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਘੱਟ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੇਧ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਪੂੰਜੀ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਮਏ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੰਪਰਕ: 98783-05059 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਜੇਐਨਯੂ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਲਸ਼ਾਨਾ ਮਲਿਕ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਤਾਰਾ ਵਿਵੇਕ ਕਾਲਜ, ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ-ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸੀਟੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਗਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ, ਬਲਾਕ ਲੰਬੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਪਰਕ: 99884-95112 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹ ਕਰੀਬ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਫੋਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਪਰ ਆਉਣ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪਿੰਡ ਹੀਰਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ। ਸੰਪਰਕ: 98721-67223 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁਣਨ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦਿਓਣ, ਬਠਿੰਡਾ। ਸੰਪਰਕ: 98770-80678

