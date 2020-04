ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ Posted On April - 7 - 2020 ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ 6 ਅਪਰੈਲ

ਸਥਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਰਾਈਏ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (32) ਪੁੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਜੋ ਕਿ ਜੀਉ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮਨਦੀਪ ਕੌ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 306 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

Both comments and pings are currently closed.