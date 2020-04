ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ Posted On April - 20 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਫਰਵਰੀ

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਭਾਨਰੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਆਰਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਭਾਨਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਘੂਨਾਥ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

