ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਿਆਰ

ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਿਆਰ Posted On April - 24 - 2020 ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 24 ਅਪਰੈਲ

ਨਾਸਾ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਕਸੈਸੀਬਲ ਲੋਕਲੀ (ਵਾਈਟਲ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਆਈਕਾਹਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ’ਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਜੈੱਟ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਕਲ ਵਾਟਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਾਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ

