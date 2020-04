ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Posted On April - 16 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪਰੈਲ

ਰੋਹਿਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬਜਾਜ ਪਲਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪਲਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਨ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਥਾਣਾ ਉੱਤਰੀ ਰੋਹਿਨੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪਲਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਦੀਪਾਲੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਮਧੂਬਨ ਚੌਕ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਲਕ ਨੇ ਕਾਲਾ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਉਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ।

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ 15-20 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਣ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਾਅਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਈ।

