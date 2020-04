ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Posted On April - 26 - 2020 ਬਹਾਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਰੂਪਨਗਰ, 25 ਅਪਰੈਲ

ਰੂਪਨਗਰ ਸਦਰ ਪਲੀਸ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੋਟਲ ਨੇੜੇ ਪਹਾੜੀ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਨ, ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੇਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8:30 ਵਜੇ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੋਟਲ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਈਡਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

