ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ’ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ Posted On April - 5 - 2020 ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

ਧੂਰੀ, 4 ਅਪਰੈਲ

ਸਥਾਨਕ ਰਾਮ ਨਗਰ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਰਾਮ ਨਗਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਹਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਹਲੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੱਹਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਹਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਹਲਾ ਵਾਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੱਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਕੇ ਚੁੱਕੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਲ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨਾਕੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਕੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਕੇ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਾਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਪਿੰਡ ਬਲਰਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਜਖ਼ਮੀ ਸਤਗੁਰ ਸਿੰਘ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਛਰ ਖਿਲਾਘ ਧਾਰਾ 323,341,34,427, 506 ਆਈਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਥਾਣਾ ਛਾਜਲੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੱਠਾ ਨੰਨੇਹੜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚ ਪੋਸਤ ਡੋਡੇ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਹਰੇ ਬੂਟੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਾਰਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ’ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ

Both comments and pings are currently closed.