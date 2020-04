ਨਾਂਦੇੜ ’ਚ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ Posted On April - 24 - 2020 ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਯਾਤਰੂਆ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਦਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਤਰੂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

