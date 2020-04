ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ

ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ Posted On April - 22 - 2020 ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 21 ਅਪਰੈਲ

ਪਿੰਡ ਡੱਡ-ਛਾਂਗਲਾ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਅੱਜ 15 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਏਐਸਆਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਣਛ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਸਬਾ ਉੱਚੀ ਬੱਸੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਡੱਡ-ਛਾਂਗਲਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸਬਾ ਐਮਾਂ ਮਾਂਗਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੰਡ ਪੰਡੇਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

