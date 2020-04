ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ

ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ Posted On April - 29 - 2020 ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ

ਮਾਨਸਾ, 28 ਅਪਰੈਲ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਭਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ’ਚ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਮਾਨਸਾ ਸਥਿਤ ਨਵਜੀਵਨ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਤਾਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਭ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਬੁਪਰੋਨੌਰਫਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ): ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 2532 ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ੳਪੀਡੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

