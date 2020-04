ਨਸ਼ਾ: ਏਐੱਸਆਈ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਰਖ਼ਾਸਤ

ਨਸ਼ਾ: ਏਐੱਸਆਈ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਰਖ਼ਾਸਤ Posted On April - 27 - 2020 ਜੈਸਮੀਨ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਨਾਭਾ, 27 ਅਪਰੈਲ

ਡੀਐਸਪੀ ਐੱਸਟੀਐਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਏਐੱਸਆਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਰੋਹਟੀ ਪੁਲ ਚੌਕੀ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 15 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 250 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ, 30 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਹਟੀ ਪੁਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਐੱਸਆਈ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਏਐੱਸਆਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 213 ਅਤੇ 166 ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ।

