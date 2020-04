ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸਤ Posted On April - 19 - 2020 ਜੀ. ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਟਲੀ ਤੇ ਸਪੇਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹੋ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਸੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖੋਹ-ਖਿੰਝ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਬਣਾ ਸਕੇ।

ਚੀਨ ਦਾ ਵੂਹਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਵੂਹਾਨ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਰੁੱਖੇਪਣ ਨਾਲ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ‘ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ’। ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੂਹਾਨ ਦੀ ਰਸਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ’ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੂਹਾਨ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਨਅਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੂਹਾਨ ਸਥਿਤ ਹੂਨਾਨ ਥੋਕ ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਚਮਗਿੱਦੜ, ਸੱਪ, ਊਠ, ਸੂਰ ਤੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਚੂਹੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੈ। ਵੂਹਾਨ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 38,000 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊੁਯਾਰਕ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੇ ਸਾਂ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਆਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜਾੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਨੰਬਰ ਇਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਇਸ ਵਕਤ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਰਾਹਤ ਸਪਲਾਈ’ ਭੇਜ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੂਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼, ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।

ਵੂਹਾਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਕੀਨਨ ਚੀਨ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੀਨ ’ਤੇ ਲੋਹੇ-ਲਾਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਛੂਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੈਡਰੋਜ਼ ਐਡਾਨੋਮ, ਜੋ ਇਥੋਪੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਬੜਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ-ਚੀਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੇ-ਕਰਾਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀ-ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੂਹਾਨ ਸੰਕਟ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਂਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਯੂਐੱਨ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ‘ਫ਼ੌਰੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ‘ਆਲਮੀ ਅਮਨ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ’ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਐੱਨ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਉਂਝ ਹਾਲੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਲੀ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 1.80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਗਾਮੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।

