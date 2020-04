ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਮਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਮਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Posted On April - 23 - 2020 ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਲੜਾ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 23 ਅਪਰੈਲ ਇੱਥੇ ਇਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਮਾ, ਬੱਚੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਐੱਸਆਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਬੱਬੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗਿਆਨੋ ਬਾਈ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬੱਬੂ ਵਾਸੀ ਜੰਮੂ ਬਸਤੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਾਲ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗਿਆਨੋ ਬਾਈ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 370 ਆਈਪੀਸੀ 81 ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਮਾਲਵਾ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਮਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Both comments and pings are currently closed.