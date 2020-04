‘ਧਾਰਾਵੀ’ ’ਚ ਦੋ ਮੌਤਾਂ; ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗ ਫ਼ੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ Posted On April - 3 - 2020 ਮੁੰਬਈ: ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੌਪੜਪੱਟੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ‘ਧਾਰਾਵੀ’ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਸੰਘਣੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾਵੀ ਦੀ ਝੌਪੜਪੱਟੀ 613 ਏਕਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਘੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੌਂਪੜਪੱਟੀ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਸਆਰਵੀ) ਦੀ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ‘ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ’ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਝੌਂਪੜਪੱਟੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਧਾਰਾਵੀ ’ਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਓਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਝੌਂਪੜਪੱਟੀ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨੇੜਲੀਆਂ 90 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੀਐੱਮਸੀ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।’

-ਪੀਟੀਆਈ

