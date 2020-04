ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੱਸ ਕੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ

ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੱਸ ਕੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ Posted On April - 4 - 2020 ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਟੱਲੇਵਾਲ, 3 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਪੱਖੋ-ਕੈਂਚੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕੇ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ 104 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਲੈ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਸਰਪੰਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫ਼ੈਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫ਼ੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੜਨ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੱਖੋ-ਕੈਂਚੀਆਂ ਚੌਕੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਖੋਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

