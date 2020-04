ਦੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ Posted On April - 21 - 2020 ਆਦਮਪੁਰ ਦੁਆਬਾ (ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ): ਆਦਮਪੁਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਤੇ 4 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ

