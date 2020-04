ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜ ਸੌ ਟੱਪਿਆ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜ ਸੌ ਟੱਪਿਆ Posted On April - 20 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਪਰੈਲ

ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 1,324 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 31 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 16,116 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 519 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਸ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16,116 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 519 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,302 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ 14.19 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੈਵਿਕ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਮਨ ਆਰ ਗੰਗਾਖੇੜਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,86,791 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 37,173 ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ

ਦਿੱਲੀ (ਵਿਜੈ ਮੋਹਨ): ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨਰੇਲਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀਮ ’ਚ 40 ਕਰਮੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਤੇ 18 ਜਣੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਰਕਜ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ 932 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ 367 ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਰੇਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਦੋ ਨਰਸਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ। ਫ਼ੌਜ ਨਰੇਲਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਧਪੁਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੌਜ ’ਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 43 ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ 990 ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੁੜ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੁੜ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜ ਸੌ ਟੱਪਿਆ

