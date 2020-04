ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ ਬਿਰਧ ਔਰਤ Posted On April - 23 - 2020 ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਅਪਰੈਲ

ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 29 ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀਐੱਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਗਏ। ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਧਰ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਕਾਇਆ 3 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ 70 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਐੱਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਮਗਰੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਰਧ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ

ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।

ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ ਬਿਰਧ ਔਰਤ

