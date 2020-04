ਦੁਬਈ ’ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੀ

ਦੁਬਈ ’ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੀ Posted On April - 20 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸਾਦਿਕ, 19 ਅਪਰੈਲ

ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਨੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਦਿਕ ਵਾਸੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਐਵੀ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ ਦੇਹ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।

ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ

