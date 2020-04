ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾ Posted On April - 16 - 2020 ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪਰੈਲ

‘ਕਾਲਡੌਕ ਐਪ’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਲਡੌਕ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਕਾਲਡੌਕ ਐਪ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਾਲਡੌਕ ਐਪ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਡੌਕ ਐਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 100 ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਡੌਕ ਐਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਫਰੀਦਾਬਾਦ,(ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿਓਲ): ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪਲਵਲ ਤੇ ਨੁਹੂੰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੁਹੂੰ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ 48 ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ 28 ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 25 ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ 15 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 6 ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 146 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 106 ਮਰੀਜ਼ ਉਕਤ ਚਾਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਬੜਖਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ (5 ਮਰੀਜ਼), ਭਿਵਾਨੀ, ਚਰਖੀਦਾਦਰੀ, ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ’ਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 42 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾ

