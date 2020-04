ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ Posted On April - 8 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਪਰੈਲ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀਡੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੈਲੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਡੰਪ’ ਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਾਰਕਜ਼ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਰਕਜ਼ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਦ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤਰ ਵੀ ਸਵੱਛ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਣੂ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਕ ਜਮਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਕਜ਼ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

