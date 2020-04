ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ Posted On April - 11 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪਰੈਲ

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 7242 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਲੇਬਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 3.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ 32358 ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ 16.18 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ।

ਲੰਘੀ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 7242 ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਲੇਬਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੇਬਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 32,358 ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7242 ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੇਬਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

