ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫ਼ਦੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਣੇਪਾ

ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫ਼ਦੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਣੇਪਾ Posted On April - 4 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 3 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਧਰਮਕੋਟ ’ਚ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਜਣੇਪਾ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਤੜਫ਼ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮਕੋਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਟਿਆਰ ਜੋਤੀ ਪਤਨੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਜਣੇਪਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਰਾਤ 11.30 ਵਜੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਜਣੇਦਾ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਣੇਪਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਟਕਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਾਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਧਰਮਕੋਟ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਡਿਉਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਬੈਂਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਣੇਪਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਵਜੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

