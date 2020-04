ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ Posted On April - 23 - 2020 ਪਟਿਆਲਾ: ਥਾਣਾ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਲੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 174 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਜਨਕ ਹੁਣ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

