ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚ ਭੇਜਿਆ Posted On April - 10 - 2020 ਆਦਮਪੁਰ ਦੋਆਬਾ: ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚੋਂ ਨੇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਸੀ ਹਰੀਪੁਰ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਲੇਸੜੀਵੀਲ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਜੀ ਇਲਮਦੀਨ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਕਠਾਰ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੌਲਵੀ ਜਮਸ਼ੇਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚ ਭੇਜਿਆ

Both comments and pings are currently closed.