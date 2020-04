ਤਾਲਿਬਾਨ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ Posted On April - 13 - 2020 ਕਾਬੁਲ, 12 ਅਪਰੈਲ

ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਧਾਰ ’ਚ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸੁਹੇਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਰ ’ਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਨਾਟੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਬੁਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਅਗਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਏਐਫਪੀ

