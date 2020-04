ਤਾਲਾਬੰਦੀ: ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ

ਤਾਲਾਬੰਦੀ: ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ Posted On April - 25 - 2020 ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪਰੈਲ

ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਮਾਰਤ ਫੰਡ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਭਰਵਾਉਣ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫੀਸ ਪਾਲਸੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਦਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਤਿਮਾਹੀ ਫੀਸ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ (ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ) ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 2 ਮਈ ਨੂੰ: ਸਿੰਗਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੁਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

