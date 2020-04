ਤਲਵੰਡੀ ਭੀਲਾਂ ਮੁੜ ਸੀਲ Posted On April - 27 - 2020 ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ, 27 ਅਪਰੈਲ

ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਭੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੈਗਟਿਵ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

