ਤਬਲੀਗੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੌਧਰ

ਅਜੀਤਵਾਲ, 3 ਅਪਰੈਲ

ਅੱਜ ਅਜੀਤਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਆਵਲਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਫਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਤਬਲੀਗੀ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਪੱਪੀ ਚਿਕਨ ਕਾਰਨਰ ਅਜੀਤਵਾਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਜੀਤਵਾਲ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਤਬਲੀਗੀ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੌਧਰ ’ਚ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੌਧਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 50 ਤੋਂ 60 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਠੀਕ ਪਾਏ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ 11 ਸ਼ੱਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਬੁਢਲਾਡਾ (ਟਨਸ) ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਢਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 10 ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

