ਤਬਲੀਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਘੱਗਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ

ਤਬਲੀਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਘੱਗਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ Posted On April - 10 - 2020 ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ

ਘੱਗਾ, 9 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘੱਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਤੋਂ ਘੱਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘੱਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

