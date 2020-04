ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਈ Posted On April - 27 - 2020 ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਲੜਾ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 26 ਅਪਰੈਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ’ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਈ

Both comments and pings are currently closed.