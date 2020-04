ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਵਾਹਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਆਰਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੂਨ ਤਕ ਵਧਾਈ Posted On April - 1 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 14 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ—ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਵਾਹਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਆਰਸੀ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਵੈਧ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਪਿਛਲਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ (ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਵਿਆਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤੇ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਜੂਨ 2020 ਤਕ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਏ।

-ਪੀਟੀਆਈ

