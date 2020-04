ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਕਾਬੂ Posted On April - 11 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਅਪਰੈਲ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੁੱਪਕੀ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦੇ ਹੋਏ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਗਦੀ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀਸ ਜਸਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਕ ਰੇਖੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਧਾਂਦਰਾ, ਖੇੜੀ ਝਮੇੜੀ ਤੇ ਚੁੱਪਕੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਰਵੇਲ ਚੰਦ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਢੀਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਗਏ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਵੇਲ ਚੰਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਏਡੀਸੀਪੀ ਤੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰਵੇਲ ਚੰਦ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਤੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਚੁੱਪਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਸੱਬਲ, ਹਥੌੜੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ 13,000 ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖੋਹਣ ਖਾਤਰ ਰਵੇਲ ਚੰਦ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

