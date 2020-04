ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ’ਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਲੜਾਈ Posted On April - 10 - 2020 ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 9 ਅਪਰੈਲ

ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਨੇ ਖੁਰਦ ’ਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ’ਤੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਆਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਪੁਲੀਸ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ 9 ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁਰਨੇ ਖੁਰਦ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗੁਰਨੇ ਖੁਰਦ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਜਵਾਹਰਵਾਲਾ ਸਾਇਡ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੀਮਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਆਦਿ ਉੱਥੇ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਚਮਕੀਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੌਲਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

