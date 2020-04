ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਾਕੇ ਚੁੱਕੇ Posted On April - 13 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਘਨੌਲੀ, 12 ਅਪਰੈਲ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਉਲਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਨਾਕੇ ਹਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਘਨੌਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਨਾਕਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

